Niños, pólvora y mar, a tener mucho cuidado

Cada temporada vacacional Cartagena se convierte en uno de los destinos preferidos por miles de visitantes nacionales y extranjeros, que llegan a descansar, conocer y disfrutar de los encantos que encierra el cordón amurallado y el sector turístico. Es, a su vez, la oportunidad que aprovechan decenas de familias residentes en esta ciudad para viajar a municipios y otras capitales, para así visitar a familiares.

(Lea: Cartagena está lista para recibir turistas en temporada de fin de año).

Es por eso que las autoridades distritales, especialmente los organismos de socorro, hacen un llamado tanto a las personas que llegan como a las que se van, para que acaten las recomendaciones que les permitan tener unas vacaciones tranquilas y sin contratiempos.

(Lea: Así será el Plan de Manejo de Tráfico para obras de Protección Costera).

Joel Barrios, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, sostuvo: “Para tener una Navidad feliz y un fin de año seguro, estamos recordando la importancia de no dejar veladoras encendidas en las viviendas. Muchas veces salimos de las casas y las dejamos prendidas y han ocurrido múltiples accidentes por esta causa. También es fundamental el cuidado de los niños, no dejarlos solos ni encerrados en las casas porque resulta muy peligroso. También aconsejamos cerrar la llave de paso del gas natural una vez se terminen de preparar los alimentos o cuando se vayan de viaje. Por otro lado, se deben revisar los sistemas eléctricos de las viviendas y no recargarlos conectando varios artefactos al tiempo en un mismo multitoma, ya que eso produce un recalentamiento y muchas veces hemos tenido conatos de incendio por esa causa”.