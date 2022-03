“No promovimos los desmanes”: líderes del mototaxismo

Lo que está pasando hoy en la ciudad es provocado por el alcalde William Dau, por no pararle bolas a las peticiones que hicimos, por hacerle perder el tiempo a los mototaxistas que estuvimos en la mesa hablando con él”.

Con esas palabras empezó el video con el que Alaín Ramírez, uno de los representantes del gremio de mototaxistas de la ciudad, pretendió explicar las razones por las cuales Cartagena ayer fue un completo caos. El vocero dijo que no participó en las protestas porque la noche anterior lo llamaron a amenazarlo, dejando claro que, si bien apoya las manifestaciones, no está de acuerdo con los actos vandálicos que dejaron 35 buses de Transcaribe averiados y múltiples afectaciones a la ciudadanía.

“Quiero pedirle al alcalde que derogue el decreto o lo modifique, de lo contrario la ciudad va a seguir en su limbo y no va a ser responsabilidad de ninguno de nosotros. También hago un llamado serio y sensato a los motociclistas que en estos momentos andan reclamando su derecho a la libre circulación y al trabajo, para que no caigan en las provocaciones. Aquí no se acepta el vandalismo, el motociclista respeta y demuestra que es serio cuando hace las cosas con base en sus derechos y deberes. Por esa razón le pido a todos los que están armando este desorden que se retiren, que no le hagan daño a la ciudad, Cartagena se merece mucho más que vandalismo, no rompan los buses de Transcaribe ni dañen las vías. Los líderes no nos hacemos responsables”, señaló Ramírez en su discurso.

¿Había infiltrados?

No todos los mototaxistas de Cartagena salieron a las calles a causar daños. Algunos optaron por quedarse en sus casas y otros por trabajar como de costumbre sin participar en las protestas. Es el caso del señor Leiver Mattos, quien también se queja del decreto 0279, pero prefirió salir a las calles a hacer carreras para el sustento de su familia.

“El alcalde en campaña dijo que no iba a poner restricciones a las motos porque era discriminar. ¿Qué le pasa ahora? ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Cartagena es pequeña, existe solo una avenida, si nos sacan de la Pedro de Heredia cómo va a hacer tanta gente que trabaja en esta o la usa. Yo llevo a mi mujer al trabajo, a mi hija y al hijo mío a la universidad. El alcalde dice que Transcaribe pierde muchos millones a diario, pero la culpa no es de nosotros. Con eso le quita el plato de comida a mis hijos para dárselo a los dueños de Transcaribe”, expresó Mattos, con más de 15 años en el oficio.