¿Peaje en Loma de Arena? Esta fue la tajante respuesta del alcalde municipal

Sigue la polémica por la posible reubicación del peaje de Marahuaco, el cual se sigue cobrando a pesar de las protestas hechas por las comunidades aledañas.

Y una de las voces de respaldo para que estas casetas se desmonten o se trasladen de lugar fue la del alcalde de Cartagena, William Dau, quien en declaraciones dadas antes de Semana Santa aseguró que: “Quiero reiterar lo conversado la semana pasada con el ministro de Transporte... me pidieron colaboración para que no haya desmanes de orden público. Lo que sí les dije es que no voy a pedirle a la gente que pague estando el peaje ahí, que con gusto se puede pagar, pero llevándolo al kilómetro 42”. Lea: “El peaje de Marahuaco no va más”: William Dau