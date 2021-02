Peajes: Camioneros presionan, Dau no cede y movilidad colapsa ¿qué pasará?

Hoy, la manifestación arrancó desde las 6:45 de la mañana restringiendo el paso vehicular en el Corredor de Carga y se extendió por más de cinco horas. El alcalde William Dau hizo presencia en el lugar tratando de conciliar con los camioneros, no obstante no se logró un acuerdo entre las partes y por el contrario los ánimos se alteraron. (Lea aquí: Vía a Mamonal, bloqueada por “plan tortuga” de transportadores de carga)

Los plantones del gremio de camioneros no se detienen en Cartagena, su objetivo persiste: que se les incluya en la excepción de cobro de peajes y finalmente el desmonte total de los mismos.

Los peajes: ¿una necesidad?

Juan Camilo Oliveros, director Ejecutivo del Consejo Gremial le dijo a El Universal que durante esta semana se han presentado muchos contratiempos porque los trancones y plantones retrasan a las empresas de la zona industrial y también afectan el orden público. “El tema es que se tienen que agotar los canales jurídicos e institucionales antes de tomarse las calles”, dijo Oliveros invitando al gremio a que se eviten estas situaciones para que no se escalen a daños personales.

Según Oliveros, la situación no es solo un trancón, sino el estrés que genera, el malestar emocional y lo que eso puede causar en una persona que se encuentre alterada. “Se deben evitar desenlaces catastróficos”, agregó.

Una de las anotaciones que hace el director del Consejo Gremial es que “ahora es fácil no pagar peaje y seguir utilizando la vía, pero después cuando no haya quien realice mantenimientos a la misma es cuando se entenderá el verdadero valor del peaje. Este es un instrumento de financiación y la ciudad no puede simplemente estar en contra de cualquier peaje que haya”.

“Los peajes dan mantenimiento a la vía, seguridad a los barrios que se encuentran a su alrededor, hago un llamado de atención a los órganos de control para intervenir en la situación”, dijo Oliveros.

Entre las preocupaciones que tiene el Consejo Gremial es que esto afecte el desarrollo de la ciudad. Porque si bien, la Concesión Vial S.A. es quien está a cargo del peaje ahora, será necesario seguir utilizando los peajes para financiar proyectos como el Corredor portuario y la 5ta avenida de Manga, asegura que Cartagena necesita de este mecanismo y usar las arcas del Distrito como financiamiento sería totalmente inviable e innecesario, según Oliveros.

¿Y si pasa a manos del Distrito?

Independientemente de quién tenga a su cargo los peajes, el hecho de que estos existan es garantía para financiar cualquier proyecto que la ciudad necesite. Una de las propuestas de Oliveros es que si estos pasan a manos del Distrito sean la metodología perfecta para financiar el Transcaribe y saldar las deudas que se tengan, así no sería necesario aplicar la tarifa técnica que tiene el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) u otras obras que no tengan fondos. Lea puede interesar: Tarifa técnica de Transcaribe subió a $5.500 para 2021

Soluciones

Erick Urueta, presidente de la Veeduría de la Rama Judicial, quien ha estado apersonado de la situación, informó que el próximo martes 23 de febrero habrá una audiencia pública en el Congreso de la República, con la senadora ponente Aida Avella sobre el tema de los peajes internos en la ciudad. A la audiencia están invitados los miembros del comité ‘Cartagena Sin Peajes’, el comité de ‘Transportadores de Carga Pesada’ y otros personalidades de la ciudad.

Según Urueta, el senador Antonio Sanguino estaría visitando el peaje interno de Manga para apoyar el debate liderado por la senadora Aida Avella. Urueta afirma que Sanguino ha manifestado su compromiso con la situación.

A continuación la transmisión en vivo realizada por El Universal desde la protesta de camioneros este viernes