¿Por qué se ha vuelto frecuente la suspensión de operación de Transcaribe?

24 de junio, 16:07

Por fuertes lluvias e inundaciones, se suspenden todas las rutas alimentadoras.

24 de junio, 16:25

Además de la situación por lluvias, manifestantes bloquean a la altura de la bomba El Amparo. Se suspende toda la operación del SITM. Lamentamos las afectaciones e incomodidades a nuestros usuarios.

24 de junio, 16:55

Reactivamos las rutas X101, X104, X105 y C001.

Estos fueron algunos de los reportes que ayer entregó Transcaribe sobre la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), que se vio afectada e incluso suspendida por una protesta que estudiantes y jóvenes realizaban a la altura de la bomba El Amparo y por una fuerte lluvia que cayó en la ciudad. (Le aquí: Lluvias y protestas generan suspensión de Transcaribe)

Lo cierto es que la suspensión del servicio de Transcaribe se ha vuelto muy recurrente en los últimos meses, generando afectaciones y molestias entre los usuarios.

“A mí no me parece justo que suspendan el servicio, ya me ha pasado que estoy en el bus y sale el conductor diciendo que nos dejará en otra estación porque no pueden pasar, y aseguran que ya el servicio será suspendido”; “no extraño a las busetas pero jamás dejaban de prestar su servicio aunque estuviese inundada toda la ciudad. Transcaribe no espera ni un momento para suspenderlo”; “ese Transcaribe para por todo. Que servicio tan deficiente. Hacen perder el pasaje y el tiempo al usuario”, fueron algunos de los comentarios que la ciudadanía hizo tras el cese de operaciones.

Ante este panorama, El Universal se comunicó con la gerente (e) de Transcaribe, María Claudia Peñas, quien explicó por qué se suspende la circulación de vehículos.

Las protestas

Peñas explicó que la suspensión del servicio durante una marcha, protesta o plantón se realiza cuando esta puede llegar a afectar al sistema.

“Durante todas las protestas que se realizan en la ciudad no se suspende el servicio, si hay vías alternas se implementan desvíos. Por ejemplo, ayer en la mañana en Las Gaviotas, donde la ciudadanía bloqueaba por el mal estado de una vía, solo se ordenó un desvió de la ruta X101. Cuando suspendemos la operación es por recomendaciones del Puesto de Mando Unificado (PMU), ante la posibilidad de que se registren actos vandálicos contra los vehículos y la infraestructura del sistema, poniendo en riesgo la integridad de los usuarios y trabajadores”, sostuvo la funcionaria.

Esto teniendo en cuenta que, durante algunas protestas realizadas en mayo, las estaciones Lo Amador, Chambacú, Madre Bernarda y el vagón B del Centro, fueron atacadas con objetos contundentes por algunos manifestantes. (Lea aquí: Daños en Transcaribe ascienden a más de $26 millones)