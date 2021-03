Protesta simbólica en buses: “Alcalde, no deje morir a Transcaribe”

En diálogo con El Universal, los gerentes de Sotramac y Transambiental han solicitado intervención de los entes de control y rechazan las actuaciones del alcalde Dau frente al tema. Lea: Opciones de Dau “exponen a Transcaribe a una parálisis”

“No se incluye a Transcaribe en el presupuesto, no hay incremento parcial de la tarifa, que además podría aliviar en algo la crisis; y no se usará la línea de crédito del Gobierno nacional a través de Findeter, el nivel de urgencia del sistema no se alinea con la visión de la administración distrital y con las alternativas que consideran que pueden generar recursos, preocupa que las alternativas que se evalúan no van a generar resultados en el corto o mediano plazo, pero sí exponen a Transcaribe a la parálisis”, dijo Mauricio Sandoval, gerente de Transambiental.