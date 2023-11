¿Qué pasa con la red de semáforos de Cartagena?

En la sesión del Concejo del pasado 5 de noviembre el concejal, Lúder Ariza, pidió trabajar en la movilidad de la ciudad, especialmente en su red semafórica.

“Los semáforos de Cartagena y la movilidad están en sus peores condiciones. No existe una política de mantenimiento de los semáforos (...) La administración no ha estado atenta a este problema. En Cartagena la mayoría de los semáforos no funcionan y no ha pasado a mayores porque muchos ciudadanos tenemos responsabilidad vial”, dijo.