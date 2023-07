¿Quiénes son los Tapahuecos? Ni $50 mil se gastaron en el ‘cráter’ antes de Manga

El hueco que se formó hace aproximadamente 10 días en el Corredor de Carga a la altura del puente peatonal que conecta a El Bosque con Martínez Martelo, antes de llegar al peaje de Manga, acaba de ser reparado por un grupo de jóvenes que, con materiales de construcción y señalización vial, llegaron a tempranas horas a trabajar a cambio de monedas. Lea: ¡Arreglaron el daño! En Santa Clara ya no tienen sus calles mojadas

“Somos de Medellín pero nos duele el estado en el que está Cartagena. Nuestro eslogan es: ‘Cartagena es mía, tuya y la mitad del dueño’. Nosotros nos encargamos de hacer estos trabajos que no hacen las autoridades competentes, porque en estos puntos críticos hay accidentes, hay choques, hay personas atropelladas, entonces no podemos permitir que pasen los días, las semanas y todo siga igual. La arreglada de esto puede costar 40 o 50 mil pesos que es lo que se gasta uno en materiales. Nosotros pedimos una colaboración a los conductores, les pedimos una moneda, no importa el valor, y con eso tenemos para nuestros viáticos. Nos gustaría que la ciudadanía nos reconozca esta labor y nos dé la moneda que necesitamos”, señaló Michael Santiago Valencia, uno de los promotores del ‘emprendimiento’.