Preocupación por futuro de predios de Fe y Alegría donde funcionan colegios

María García, madre de familia de esta institución educativa, sostuvo que en los últimos años las respuestas de las distintas administraciones que han pasado por el Palacio de la Aduana han sido las mismas: “no hay plata”. Por eso pidió al actual Gobierno distrital y al Ministerio de Educación Nacional aunar esfuerzos que conlleven a una solución satisfactoria.

“Nos vamos a quedar sin colegio, no vemos plan B ni plan C, no podemos permitir que nuestros hijos queden en la calle o sean reubicados, como pasó con los del San Felipe Neri. Este colegio lleva 51 años siendo un emblema de Las Gaviotas y sacando excelentes bachilleres, no puede desaparecer así”, indicó la mujer. Lea: En El Progreso, estudiantes hacen sus sillas de cartón

Finalmente, los padres de familia afirmaron que de no obtener respuestas prontas, se tomarán las vías de hecho para exigir claridad sobre el tema y soluciones de fondo.

Se atiende lo más urgente

Respecto a esta situación, desde la administración distrital aseguraron que se adelantaron gestiones para obtener los recursos que permitieran la adquisición de los predios, pero el elevado costo de los mismos dificultó el proceso.

“Fe y Alegría viene ofreciendo la compra de estos inmuebles hace mas de 5 años, pero debido al alto valor de estos no ha sido posible la compra por parte del Distrito”, explicó una fuente, añadiendo que a pesar de ello se ha cumplido debidamente con el pago de los arriendos. Lea: En El Progreso, estudiantes dan clases sentados en el piso