¡Recuerde! Si tiene comorbilidades, solo hay un requisito para vacunarse

“Quiero aclarar a los cartageneros que las personas que tienen comorbilidades y que no se encuentran registradas en Mi Vacuna, pueden ir a los centros de vacunación, únicamente con el certificado de un médico general, que no tiene que ser el médico que los está tratando, ni un médico de la EPS, sino cualquier médico general, y en los puntos de vacunación nadie puede devolverlos porque hace falta otro requisito distinto a ese certificado”. Lea aquí: Pacientes con comorbilidades en Cartagena serán vacunados sin estar en Mi Vacuna

Para recibir el biológico solo deben presentar su documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía, extranjería o Permiso Especial de Permanencia, junto con la certificación médica que muestre el diagnóstico de la comorbilidad o condición de salud.

Este certificado médico puede ser solicitado a través de las EPS, por consulta externa o con un médico particular inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (Rethus), ya que este profesional asumirá la responsabilidad sobre la veracidad del certificado que firmó y selló con su nombre.

La personera advirtió que “hay muchos centros de vacunación que están pidiendo requisitos que no deben pedir. Devuelven a la persona porque el certificado médico no es de su EPS, o porque no es de un especialista o porque se los dio un familiar. Los centros de vacunación no se pueden convertir ni en el CTI ni en la Fiscalía para saber si los certificados médicos son falsos o verdaderos. El único requisito que pide el decreto es que los certificados estén firmados por un médico, que cuente con su registro”.

“Fue un caso”

La coordinadora del Plan Nacional de Vacunación en Cartagena, Ana Margarita Sánchez, aclaró que lo expuesto por la personera “fue un caso en particular. No es el común denominador”.

Precisó que “los certificados médicos que aportan los usuarios deben venir con el código CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades) de la patología que padecen. Es la única manera de comprobar que la enfermedad hace parte de las comorbilidades contempladas en el decreto”.

Sánchez agregó que “las personas de 12 a 39 años con comorbilidades deben asistir a los puntos de vacunación preferiblemente con agendamiento, pero si la EPS o IPS no las ha llamado, pueden acercarse a solicitar la aplicación de su biológico sin agendamiento”.

