Recusación contra Dau frenaría liquidación de contrato de centros de salud

“Tenemos casi seis años de estar anhelando esta obra que ha impactado negativamente a la comunidad, en el sentido de que no está funcionando. Aquí en la policlínica de Bayunca se nos han muerto personas por no tener una edificación adecuada, apta para dar una atención digna a la población”.

El revés del alcalde

La recusación

Ante los reiterativos pronunciamientos del alcalde sobre su deseo de liquidar y elegir un nuevo contratista para la terminación de los CAP, el Consorcio Salud Caribe dio a conocer que no había sido notificado de tal decisión y que, por el contrario, seguía esperando la reincorporación de los recursos para hacer el acta de inicio de obras. (Lea: CSC no ha sido notificado de liquidación de contrato de centros de salud)

Según contó el abogado Raymundo Monsalve Boekhoudt, apoderado legal de CSC, el panorama cada vez se ponía más confuso y el 25 de septiembre se presentó una recusación contra el alcalde Dau, amparada en el artículo 12 de la Ley 1473 del 2011, al considerar que este incurre en una causal de impedimento y nunca ha escuchado la postura del contratista.

“Nos enteramos que todo lo que había anunciado por medios resultaba ser cierto, pero no existía una actuación administrativa, y ante eso decidimos presentarle la recusación porque para todo esto hemos considerado que, primero, no es imparcial; segundo, no va a ser prenda de garantía en cuanto al desarrollo de un proceso en el que se preserven todos los derechos que le asisten al consorcio; y finalmente, él anunció la decisión sin siquiera haber desarrollado una actuación, entonces el ordenamiento jurídico prevé todo eso y evita que mañana o más tarde pueda imperar por encima del interés general, el interés particular del funcionario”.

Conforme a lo explicado por el jurista, la solicitud fue presentada directamente al alcalde señalando que, con fundamento en determinadas normas, él no puede intervenir en el trámite relacionado con el contrato en cabeza del CSC 2020, “porque por fuera de la actuación administrativa emitió su concepto respecto a cuál sería su decisión”.

Según se conoció, aunque el mandatario tenía cinco días hábiles para responder el recurso instaurado por el consorcio, solo hasta el pasado 19 de octubre emitió su decisión sobre si se declaraba impedido o no.