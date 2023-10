Reforma pensional de Petro podría endeudar a jóvenes en Cartagena

“Vemos con preocupación estas cifras de Hacienda, sus propios estimativos muestran un sistema inviable, tremendamente costoso para la actual y futuras generaciones, tanto que, a la vuelta de 77 años, no habrá recursos para pagar las pensiones”, afirmó Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.

Los analistas y expertos, como el economista y profesor de la Universidad de Los Andes Jorge Restrepo, han señalado que la reforma no solo es costosa, sino que también se enfoca en el pilar contributivo, que atiende a quienes tienen ingresos más altos y trabajos más estables. Esto significa que, a pesar del gasto significativo, la mayoría de las personas más vulnerables no lograrían pensionarse y se verían relegadas al pilar solidario y semicontributivo. Además, esta reforma podría tener un impacto negativo en la estabilidad fiscal y no estar alineada con los principios constitucionales de estabilidad fiscal.

