“Según pagaban en dólares”: estafan por WhatsApp a adultos mayores en Cartagena

“Desde que se inventaron las estafas uno no sabe qué creer”, dice Edwin Lugo, luego de contar la historia que, asegura, pudo haberse evitado si tuviera mayores conocimientos sobre informática básica. El cartagenero, de 62 años, no sabe cómo denunciar la estafa de la que fue víctima, que no tomó más de 10 minutos.

Al igual que él, otras tres personas fueron estafadas bajo la misma modalidad en Cartagena. En un mundo cada vez más conectado, las personas enfrentan una amenaza que puede poner en riesgo sus ahorros. Las estafas a través de mensajes de WhatsApp se han convertido en un problema creciente, y más en la temporada de Fin de Año. Lea también: Empresas en Cartagena abrieron vacantes ¿cuánto pagan y cuáles son los cargos?

A Edwin lo estafaron el pasado 10 de diciembre. En su cuenta le habían depositado el dinero de su pensión. Muchas de las transacciones y movimientos bancarios son administrados por su hija y su nieto, porque él a duras penas sabe usar WhatsApp, y justo ahí estuvo el error, dice.

“A mí me escribe una joven que según trabaja para Amazon. Me dijo que se llamaba María Teresa y lo primero que me preguntó fue cuantos años tenía. Yo le expliqué que era un señor mayor, porque ella me estaba proponiendo un negocio para ganar plata viendo unas publicaciones. Como mi nieto está en eso de apuestas deportivas y ha ganado plata, pues yo no le vi problema. Me dijo que no tenía que ser un experto, que solo debía entrar a un link y saber tomar capturas de pantalla”, contó Lugo a El Universal.

Tal fue la insistencia de la mujer, que hasta le enseñó inmediatamente a Edwin a tomar una captura de pantalla. El cartagenero siguió al pie de la letra cada paso, pues ella le prometió $6 dólares por cada publicación a la que reaccionara y le enviara la captura de pantalla.