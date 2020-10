Si hizo la reserva en Playa Azul, debe confirmar el correo

María Cristina estaba ansiosa por poder ir a la playa, por eso cuando habilitaron la página web para hacer las reservas y poder asistir a Playa Azul con su familia, de inmediato realizó el proceso indicado y al recibir su código QR, esperó a que llegara el día que había seleccionado para poder ir al mar.

Ella cuenta que al momento de hacer la inscripción y reserva eligió ubicarse en el módulo 7, sin embargo, al llegar le indicaron que ese estaba ocupado por otra familia, por lo que le ofrecieron sentarse en otro módulo.

“Yo no podía creer eso, me pareció de muy mal gusto, pues yo había hecho mi reserva y había especificado el módulo 7 porque me parecía un buen lugar, pero entonces allá me tocó sentarme en el 5 y no me dieron una respuesta clara”, señaló.

Lo mismo le ocurrió a Pablo y a Inés, quienes vinieron de Bogotá a pasar unos días en la Heroica y al preguntar en el hotel donde se hospedaron cómo podían hacer para ir a la playa, les indicaron que debían hacer la reserva.

“Nosotros hicimos el proceso, pero al llegar el módulo que teníamos ya estaba ocupado y nos dijeron que nos sentáramos en otro, nos pareció mal, pero bueno, al sentir la arena y el agua de mar, se nos pasó la molestia”, finalizaron.