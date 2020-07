“Siempre daré la cara”: exsecretario por acusaciones de la Procuraduría

El pasado 17 de julio la Procuraduría General de la Nación anunció que profirió pliego de cargos al exsecretario de Educación de Cartagena (2017 - 2018), Jaime Ricardo Hernández Amín, por presuntas irregularidades en la implementación del Programa de Alimentación Escolar. (Lea aquí: Procuraduría formula cargos contra exsecretario de Educación de Cartagena)

Según pudo determinar la investigación de la Procuraduría Provincial de Cartagena, al parecer Hernández Amín suspendió sin justificación alguna el proceso de contratación del PAE en 2018, lo que habría ocasionado que los estudiantes no recibieran el servicio de alimentación desde el primer día de clases, lo que constituiría una vulneración a los principios de transparencia en la contratación estatal y eficacia en la función administrativa.

Tras estos señalamiento del Ministerio Público, luego de varios días Hernández Amín manifestó que no comparte la decisión pero es respetuoso de la ley y las instituciones.

“Se me atribuye de haberme sustraído sin justificación a la culminación del proceso de selección del contratista para el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Sin embargo, no había una apertura formal del proceso, los pliegos que se bajaron eran un borrador, los cuales precisamente se corrigieron antes de iniciar el proceso para hoy contar con un PAE más eficiente y transparente. Si no hay proceso formal abierto, no hay proceso del cual sustraerse”, expresó.