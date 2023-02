¿Sirven las líneas para denunciar violencia contra mujeres? Lo probamos

Hace algunas semanas escribí el título: “Encuentran cadáver de reconocida DJ dentro de una maleta en un contenedor de basuras” y me invadió el terrible miedo de ser mujer en un país donde, apenas en 2022, de acuerdo con el Observatorio Colombiano de Feminicidios, hubo 614 feminicidios. En un país donde, en lo poco que ha corrido del 2023, han asesinado a 13 mujeres más.

Escribí otro titular: "Intentó abusar de niña de 10 años, lo enviaron a la cárcel: salió y la mató" y esta vez me pregunté: ¿qué hacer? ¿A dónde podría acudir para buscar ayuda si, por ejemplo, mi novio me maltrata? ¿Existe alguna ruta o línea especial en Cartagena?

Dunia Ester León Fajardo es la coordinadora regional Bolívar de la Ruta Pacífica de las Mujeres e integrante de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres y Feministas de Cartagena y Bolívar. Ella me dice que sí, existe una ruta, y es preciosa... en el papel. “Pero falta mayor difusión de la misma para que las mujeres puedan acceder a ella”, asegura. “La verdad es que la misma Ley 1257 indica cuál es la ruta de atención para casos de violencias, sin embargo, las mujeres poco la conocen y en casos de violencias nos llaman. Nosotras lo que hacemos es asesorarlas para que ellas utilicen esas rutas de atención”.

Muy amablemente, Dunia me regaló una cartilla donde no solo explican esa ruta, sino que dan once números telefónicos, se trata de las líneas de atención en Cartagena: la Comisaría de Canapote, El Country, Chiquinquirá, El Pozón, la Jorge Artel y la Comisaría Permanente, con una línea diurna y otras tres turnas; además del 122 de la Fiscalía. Llamé a todas las líneas, excepto a la de la Fiscalía.