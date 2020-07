SOS Cartagena Alimentación Solidaria: contra el hambre y el desempleo

Si dividiéramos a Cartagena en dos partes, tendríamos una llena de restaurantes, hoteles, hostales y otros establecimientos cerrados por culpa de la pandemia del COVID-19 y en la otra a una población vulnerable que pasa hambre física, ahora también por culpa del coronavirus. ¿Cómo hacer que ese primer lado ayude a alimentar y asistir a ese segundo lado? Esa es solo la primera de una serie de preguntas que ha ido respondiéndose poco a poco con el proyecto de economía de retorno SOS Cartagena. ¿Cómo hacer para que el tejido empresarial no se muera... para que no haya más desempleo, si ya nadie nos visita y el turismo parece no aguantar más? (Le puede interesar: Cuidarnos del coronavirus también “sanará” a nuestra economía)

El proyecto

Karen Loewy, creadora del proyecto junto a Mercedes Rizo, lo explica así: “Cartagena es un Distrito Turístico y Cultural, es Patrimonio Histórico de la Humanidad y además es la puerta turística de Colombia, son precisamente esas características las que hacen tan difícil el manejo durante este tiempo de crisis por el COVID-19; ya no tenemos turistas, ya nadie nos visita, el tejido empresarial está desapareciendo y cada vez tenemos más gente sin empleo”, comienza y sigue con la división de la ciudad en dos partes. Pronto surgieron “dos objetivos primordiales: alimentar a la población vulnerable y mantener el tejido empresarial, así nació este proyecto, el problema era cómo ejecutarlo”, dice. Encontraron la solución en un número: 4.000.