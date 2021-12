“Taui”, la fundación que brinda ayuda a los niños más vulnerables

Es el caso particular de Santiago*, un niño de 12 años de origen venezolano, que sufre de maltrato intrafamiliar por parte de sus padres. Debido a esto, presenta graves problemas de alfabetización, autoestima y dificultad para relacionarse. Hace un año, el padre del menor fue asesinado, dejándolo al cuidado de su madre quien le niega toda clase de ayuda escolar. (Lea también: Sonrisas y amor para las madres de Nelson Mandela)

Sobre la fundación

Taui se encuentra realizando dos de sus proyectos llamados “Recolecta de alimentos” y “Apadrina un niño”, con los cuales buscan, más allá de entregar una ayuda en esta Navidad, concientizar a la sociedad cartagenera sobre la necesidad de actuar bajo la premisa de que no somos ajenos a las problemáticas y necesidades de nuestros conciudadanos.

El propósito de los jóvenes es recolectar la mayor cantidad de alimentos para las familias desfavorecidas de la ciudad. Así mismo, “Apadrina un niño” se desarrolla con el fin de donar un regalo que pueda cumplir el deseo de Navidad de muchos menores.

“La fundación nace a principios de este año debido a una idea propia. Tengo la intención de unir a los jóvenes de Cartagena y Colombia en pro del desarrollo social. Me puse en contacto con personas con las que ya he trabajado y sé que tienen objetivos similares y empezamos a sentar las bases de la fundación, recoger información, herramientas, medios, recursos, etc. Y fuimos formando paso a paso lo que hoy tenemos” explicó Matías Wassaf, director de la fundación.