¡Torices lo logró! Autoridades sellan construcción de estación de servicios

Más de cinco protestas hicieron en los últimos días los residentes del sector Loma del Diamante del barrio Torices, en rechazo a la construcción de una estación de servicios en plena calle, aledaña a las tradiciones viviendas de la carrera 14 con calle 42.

Ellos aseguraron en sus manifestaciones no querer esa obra en su sector porque supuestamente viola el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ya que esa es una zona residencial que no da cabida a una obra de esta índole.

En sus plantones hicieron múltiples llamados a la Alcaldía de Cartagena y a los entes de control para que intervinieran en la situación, y todo indica que lograron su cometido porque ayer, después de tanta insistencia, la estación de gasolina fue sellada.

(Lea: “Una estación de gasolina en el barrio es un atropello”: vecinos de Torices).

La Personera distrital, Carmen de Caro, hizo una revisión a la licencia de construcción y logró la suspensión de la obra en Torices al considerar que no cumple con lo establecido en la licencia.

“Revisamos la licencia y nos encontramos que la misma habla de la remodelación de una casa y no de la construcción de una bomba de gasolina”, explicó la funcionaria, agregando que no entiende cómo esta logró avanzar tanto cuando es claro que no cumple con lo establecido por la Curaduría Urbana en el documento emitido.