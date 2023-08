Un lunes laboral en Cholón, y su puñado de dólares

A las 9:10 ya estoy con los turistas en la Marina de Santa Cruz, en Manga. Empieza el recorrido hacia las Islas del Rosario. En el camino pasamos por la entrada de Bocachica, y me detengo a explicar la historia del fuerte de San Fernando y la batería de San José. No les mentiré, yo también quiero de propina un par de dólares.

Ya el reloj marca las 8:30 de la mañana. Es un lunes después de un domingo también trabajado en las islas. Estoy en el hotel Charleston de Santa Teresa esperando a los clientes. Trabajo para una agencia de alquiler de botes. Aunque no soy ni piloto ni administrador.

Desde temprano tiene sus productos listos para intentar como loco que los muchos dólares que llegan a su local se queden con él y los suyos. Me dice que desde las 9:00 de la mañana ya recibe embarcaciones, y le creo completamente.

A las 8:00 de la mañana ya está con todos sus insumos listos en su espacio de trabajo. Cocina detrás de una choza de paja con sus sobrinos, un horno de gas y un par de ollas gigante con aceite reutilizado. Según comenta, es para darle ‘más sabor al pescado’. Me permito dudar.

Son las 6:30 de la mañana. Es lunes y se está terminando agosto. Vuelve la temporada baja. Menos turistas de lo habitual en Cartagena de Indias, pero no pocos. Sixto se prepara para empezar su jornada desde su casa en Isla Grande, la isla poblada más importante de Islas del Rosario.

Lo que se ofrece es a veces muy bueno, y los isleños cobran según lo que consideran vale la experiencia para el turista. Por tanto, mientras tantas personas sigan dispuestas a pagar, la dinámica no es tan injusta como la venden. Ni los dólares tan ‘robados’ como los reportan. Lee también: “Se va a considerar decretar el cierre de Cholón”: Pedrito Pereira, 2019.

Y no es que la experiencia sea siempre mala o los isleños no ofrezcan un buen servicio. Tampoco quiero que se dramatice o me mal entiendan.

Hoy día no promociono ni recomiendo como primera opción, para conocer las Islas, ir a Cholón. Pero tampoco es que considere que deba esquivarse el destino y ya; porque incluso sin promocionarse, o por más que se ofrezcan otros destinos, a voz personal, más cómodos, los clientes aún insisten en parar en Cholón. Ya tiene fama, y mucha.

Mientras no se eduque lo suficiente, desde la empatía, a crear una relación objetiva entre calidad de lo que se ofrece y el precio que se pide, la responsabilidad amerita ser compartida con el resto de actores del Distrito.

Y aun sabiendo que no en todos los casos hubo consensos justos cliente-vendedor, tampoco se le puede apuntar toda la responsabilidad de lo injusto a aquel isleño que decide vender sus productos y/o servicios ‘pasados de piña’.

No con todas crucé palabras, pero con Mía hablé bastante hacia el final del recorrido. Me contó sobre su hija y, mientras me mostraba una foto de ella, me preguntó si podía darme su número, en caso de que algún cliente de la agencia para la que trabajo pregunte por damas de compañía. “En esta vida hay que saber y tener los contactos de todo”, me hizo saber antes de despedirse de mí al llegar a la Marina.

Pero no todos son manos atadas. Desde la Superintendencia de Industria y Comercio ya se han realizado proyectos ahí mismo en Barú, más concretamente en Playa Blanca, para capacitar a todos los prestadores de servicios en mejores dinámicas de venta, y así la gente reconozca de buena manera las experiencias en los territorios insulares. Lee también: “Regresen a Playa Blanca”: nativos sacan canción para atraer a turistas.

Las estafas han sido tema diario en las noticias locales. Hay relatos en los que se exponen cuentas de 10 millones de pesos para un puñado de clientes por tan solo una mesa, un par de mojarras y cócteles poco elaborados.

En 2019 el Distrito, con Pedrito Pereira en la Alcaldía, se pronunció al respecto de los precios ‘cholonianos’. Afirmó en su momento que no eran aprobados desde la Alcaldía y comunicó una tabla de precios sugeridos. Todo esto, ante el escándalo producido por la foto de un menú de la isla que se volvió tendencia.

“Me ofrecieron 300 mil pesos para que yo no dijera nada, aprovechándose de que los extranjeros no hablaban nada de español, pero yo me negué”, confesó Johana Herrera, guía turística, para El Universal en 2019. Lea también: “Me ofrecieron $300 mil por mi silencio”: joven sobre abuso a extranjeros.

Otras historias tienen que ver con sobornos y casos de tarjetas robadas y vaciadas con los pocos datáfonos (terminales de punto de venta para cobros electrónicos) que hoy quedan en la isla. Algunos turistas han documentado cómo han sido agredidos verbalmente solo por no querer pagar de más.

Ya han sido varios los testimonios en el pasado que permearon la imagen del lugar y siguen haciendo temer a aquellos que en alguna visita previa a la isla, vieron o fueron víctimas de estos actos.

“¿Y ahora cómo pago?”

Y es que el problema no son directamente los precios excesivos por los productos y servicios, que ya pueden verse mucho más aterrizados que en otras ocasiones, sino a los reducidos métodos de pago.

Solo hay dos datáfonos, y entre esos dos se hacen los cobros por tarjeta de todo Cholón. Uno de los portadores de esos aparatos cobra el 20% de lo consumido por su uso, el otro portador, a veces, lo deja en 15%.

Pagando en efectivo también se complica la cosa, específicamente, cuando es en dólares. Allá el dólar lo reciben a 3.500 pesos, cerrados. Aun cuando el dólar está por encima de los 4.000 y se ha mantenido en ese rango durante todo el último mes.

Claramente esto es una irregularidad, pero ya estando en el lugar y habiendo consumido, muy pocos clientes esperarán por policías llegando en botes de la Armada para un ‘heroico’ rescate.

El Distrito ya ha intervenido en la isla anteriormente, para conciliar con los isleños sobre la regulación de sus precios. Muchos siguen siendo altos, pero ya con tintes más justos. Lee también: Alcaldes locales, responsables de listas de precios según decreto.

Varios restauranteros más, hoy han regulado sus cartas; aunque bueno, a su manera. Sixto es de los más justos, casi el 90% de su carta rebajó los precios, acorde a las peticiones del gobierno. Pero, aún está ese 10%.

Pablo Escobar es el nombre de su cóctel insignia. Es básicamente una Piña Colada con mucho Aguardiente extra. Por ese extra, lo cobran tres veces más caro. 185.000 pesos vale, cuando el precio de los demás cócteles de la carta es de 60.000.

Y muchos clientes caen y lo piden, aun cuando en hoteles como Aura, que está al frente de Cholón, e incluso en otros sitios cercanos a Isla Grande, como el bar de ‘La Piscinita’, casi todos los cócteles cuestan 30.000 pesos.

Regresando de la isla

En Cholón, uno como anfitrión queda agotado. El acoso al cliente es real, y para uno, que lo conocen por traer a los clientes, se hace peor.

Muchos lancheros, vendedores, prestadores de motos de agua y ‘gusanitos’, e incluso los capitanes de los botes en los que voy con los clientes, aún me miran con recelo, y no los culpo. Yo nunca he comisionado con ellos. Lee también: Guardacostas habla sobre hombre y mujer accidentados en jet ski en Cholón.

No sé si soy malo para los negocios “cholonianos”, o esta vez la respuesta sí son los moralismos. Sea lo que sea, tampoco culpo de más a aquellos que sí comisionan con ellos.

Las comisiones pueden ser hasta del 50% de lo que venda el comerciante, y esto solo porque el guía les sirva de facilitador.

Una ‘cultura colectiva’

La cadena es fácil: ellos ofrecen una serie de productos, yo como guía se los ofrezco al cliente, el cliente pregunta si está bien de precio o no y, dependiendo de mi respuesta, ya que soy en quien depositó su confianza, el cliente consume o no. Y dependiendo si el producto es un Pablo Escobar o no, la comisión puede mantenerse en niveles de ‘miti-miti’.

A Sixto solo le pedí que pusiera precios justos a cambio de no cobrarle la comisión. Y accedió. Me sacó otra carta con precios de hasta 50.000 pesos menos por plato. En algunos casos, casi la mitad del precio que pedían en la primera carta.