$!Verónica Alcocer, esposa de Petro, pidió cancelar las fiestas. ¿Qué le dijo Dau?

Recientemente, a través de una rueda de prensa, el alcalde Dau reveló la propuesta que le había hecho la primera dama, Verónica Alcocer. Dau afirmó que la sincelejana le había sugerido no llevar a cabo la celebración conforme a la delicada situación en la que se encontraba la ciudad.

Lo que todos estos eventos tienen en común, es que han provocado múltiples críticas y ataques contra el alcalde Dau; sin embargo, una de las respuestas más esperadas era su confirmación de las fiestas, ya que hasta la fecha, aún no se tenía certeza de lo que pasaría.

Noviembre empezó con todo tipo de novedades, entre ellas, el asesinato de un padre y su hija, los deslizamientos por fuertes lluvias, la prohibición del parrillero hombre hasta diciembre y la polémica en torno a la cancelación o no de las Fiestas de Independencia.

“Procesos en mi contra no están asociados a toma de decisiones”: Dau

“Procesos en mi contra no están asociados a toma de decisiones”: Dau

No obstante, Dau la invitó a las fiestas, pero ella se mantuvo en su posición y le confirmó que no asistiría, porque le parecía un acto de insensibilidad. “Ella opinó, porque la verdad es que yo la invité a participar en la comparsa anticorrupción y ella manifestó que le parecía una falta de sensibilidad social y en efecto sería insensibilidad si salimos a la parranda. Nosotros no vamos a eliminar las fiestas, porque son una tradición, pero sí vamos a moderarnos un poco”, aseveró Dau.