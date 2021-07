[Video] Siguen los robos en el Centro Histórico; vecinos lanzan SOS

Rafael Camacho Castillo, presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Cartagena (Asocentro), crítico el poco interés de la administración distrital para abordar las problemáticas del Centro.

“Solo en el sector de Las Bóvedas hay un individuo que camina por los techos de las viviendas y ya se ha metido en varias. En la calle del Campo Santo también se metieron en la casa de una vecina. Es decir, es una situación terrible por la que estamos atravesando y ni hablar de temas como la prostitución, la movilidad y el microtráfico”, indicó Camacho.

Y añadió que a una reunión convocada en la mañana de este lunes para tratar las problemáticas del Centro no asistieron ni el secretario del Interior, David Múnera, ni el Comandante de la Policía, Luis Carlos Hernández Aldana.

Al respecto, el secretario del Interior, David Múnera, explicó que no asistió a la reunión convocada porque el alcalde William Dau lo llamó a otra reunión de emergencia. “Yo programé la reunión pero el alcalde me llamó y me tocó asistir. Solicité entonces que sea el próximo viernes”, manifestó el secretario.

Finalmente, reiteró que los controles de seguridad “se realizan todos los días” en varios sectores del Centro.