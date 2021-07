“Voy a prestar la plata para construirles el alcantarillado”: Dau a Bayunca

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, llegó hasta La Cordialidad para dialogar con los habitantes de Bayunca y Pontezuela que protestan en la mañana de este lunes para exigir al Distrito la culminación del proyecto de alcantarillado en estas comunidades. Lea: “Alcantarillado ya”: comunidad de Bayunca bloquea Vía del Mar

Con megáfono en mano, el mandatario anunció a líderes y manifestantes de esta comunidad que su gobierno “tramitará un préstamo” para sacar adelante el proyecto de saneamiento básico ambiental.

“El problema que tenemos mi secretario de Hacienda y yo es conseguir el billete porque esta es una vaina que vale un billete largo y no lo tenemos. Entonces, así como les dije en Pontezuela, hay muchas acciones populares que el Distrito tiene que cumplir y no solo esta. No hay plata pero vamos a tramitar un préstamo. Voy a prestar la plata para construirles el alcantarillado”, anunció Dau en medio de rechiflas, silbidos y reclamos airados.

Reiteró que para este proyecto, el Distrito debe invertir el 40 por ciento del dinero pero como “no alcanza la plata para complacer a todo el mundo”, su tarea será conseguir el préstamo de esos recursos.