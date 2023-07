Yeidis y Félix: de recicladores informales a operarios industriales

Este es el caso de Yeidis Robles y Félix Leal, quienes pasaron de ser recicladores informales a trabajadores contratados por una empresa legalmente constituida, con un trabajo estable, devengando un salario, siendo afiliados a seguridad social y con vida crediticia.

“La vida me cambió, ahora tenemos una estabilidad económica, puedo pagar mi arriendo, comprar las cosas que necesitan mis hijos y pagarle los estudios al último de ellos”, dice Yeidis.

Por otro lado, Félix Manuel Leal Ayala dice: “Siempre vivía del rebusque con el reciclaje, no tenía estabilidad ni los recursos suficientes para sostener mi familia. La vida me ha cambiado al 100%. Con el sueldo pago mi arriendo, le mando dinero a mi mamá y a mis hijos, he conocido muchas personas gracias a esta empresa”.