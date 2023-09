Dos misiones espaciales se unen para explicar un enigma solar

El uso combinado de las misiones Solar Orbiter de la ESA y Parker de la NASA está ayudando a resolver el misterio de por qué la atmósfera del Sol es tan caliente en relación a la superficie. Lea: Falsa alarma: no hay antiguos depósitos de hielo de agua en la Luna

Los científicos utilizaron datos tomados cuando la sonda solar Parker tomó muestras del Sol de cerca y el Solar Orbiter de la ESA/NASA lo observó desde más atrás. La atmósfera del Sol se llama corona. Está compuesto por un gas cargado eléctricamente llamado plasma y tiene una temperatura de alrededor de un millón de grados centígrados.

Su temperatura es un misterio perdurable porque la superficie del Sol tiene sólo alrededor de 6.000 grados. La corona debería ser más fría que la superficie porque la energía del Sol proviene del horno nuclear en su núcleo, y las cosas naturalmente se enfrían cuanto más lejos están de una fuente de calor. Sin embargo, la corona es más de 150 veces más caliente que la superficie.

Debe estar funcionando otro método para transferir energía al plasma, pero ¿cuál?. Desde hace mucho tiempo se sospecha que las turbulencias en la atmósfera solar podrían provocar un calentamiento significativo del plasma en la corona. Pero cuando se trata de investigar este fenómeno, los físicos solares se topan con un problema práctico: es imposible recopilar todos los datos que necesitan con una sola nave espacial, explica la ESA en un comunicado.

Hay dos formas de investigar el Sol: teledetección y mediciones in situ. En la teledetección, la nave espacial se coloca a cierta distancia y utiliza cámaras para observar el Sol y su atmósfera en diferentes longitudes de onda. Para las mediciones in situ, la nave espacial vuela a través de la región que desea investigar y toma medidas de las partículas y los campos magnéticos en esa parte del espacio.

Ambos enfoques tienen sus ventajas. La teledetección muestra resultados a gran escala, pero no los detalles de los procesos que ocurren en el plasma. Mientras tanto, las mediciones in situ brindan información muy específica sobre los procesos a pequeña escala en el plasma, pero no muestran cómo afecta esto a gran escala.