“Contradictorio”: critican a Petro por comprar aviones de guerra a los que se oponía

El presidente Gustavo Petro confirmó que la flota de aviones kfir de la Fuerza Aérea será reemplazada en los próximos años. La decisión del mandatario supone, a juicio de un sector político, una contradicción con sus declaraciones pasadas, pues fue él mismo quien se opuso a la compra que quería hacer el expresidente Iván Duque.

“Hemos tomado unas decisiones de tipo administrativo definitivas para que esos instrumentos de la soberanía nacional lleguen, estén presentes en los próximos años. La Fuerza Aérea Colombiana contará con una fuerza de superioridad aérea que reemplazará nuestros viejos aparatos Kfir, creo que las esposas de los actuales pilotos me lo van a agradecer mucho, porque en realidad ya era un peligro subir sobre esos aparatos”, señaló el presidente Petro durante un ascenso de generales en Bogotá. Lea: Petro anuncia llegada de nuevos aviones para la Fuerza Aérea

Las declaraciones del jefe de Estado son distintas a lo que pensaba hace dos años. Entonces era senador y se opuso a la compra de aviones que propuso el expresidente Iván Duque.

“La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos, es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio si en instrumentos para bombardear niños.”, escribió Petro en marzo de 2021. Lea: Petro le pide a Duque que no compre aviones