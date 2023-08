Este lunes se inicia cuarto ciclo de diálogos entre el Gobierno y el Eln

Mientras algunos medios aseguran que serán los puntos 4 y 5 de la agenda pactada en México (es decir, los correspondientes a víctimas y fin del conflicto armado), el experto en conflicto Alejo Vargas recuerda que “esa es una agenda que todavía no tenía tiempos”. Para él, lo fundamental es continuar con los puntos 2 y 3, referentes a la democracia para la paz y las transformaciones para la paz. Le puede interesar: Disidencias de las Farc reconocen su autoría del atentado en Morales, Cauca

No hay que desconocer que un gran avance en esta materia fue la instalación del Comité de Participación de la sociedad civil, que busca escuchar a distintas comunidades e integrar sus propuestas a los diálogos de paz, pero se queda corto ante los no organizados.

“La participación es lo suficientemente complicada porque siempre va a haber quienes cuestionan o no se sienten representados –añade Vargas–. Lo que no se puede pretender es creer que lo que se decida es la opinión de la sociedad; es solo una opinión, no la de todos”. De ahí la importancia de pulir y no abandonar esta labor.

El ‘elefante’ en el cuarto

Aunque no está previsto que el tema se aborde en la mesa, el supuesto plan del ELN para atentar contra el fiscal general hace que las negociaciones se retomen con un manto de desconfianza.

Si bien el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ha llamado a la prudencia y dado a entender que el supuesto plan podría ser una estrategia de saboteo a las negociaciones, el propio fiscal general, dirigentes de oposición y críticos del proceso no están dispuestos a permitir que esta amenaza no sea tomada con seriedad por el Gobierno. Lea también: ¡De terror! Revelan audios de policías asesinados en medio del ataque