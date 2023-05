Esto fue lo que dijo Uribe sobre las acusaciones de Mancuso ante la JEP

“Ordenada la extradición, fui advertido por mi familia y por autoridades que me acompañaban en el Gobierno sobre todas las venganzas que vendrían en el resto de mi vida. Hice caso omiso, no dudé en cumplir el deber. La extradición se llevó a cabo en 2008”, dijo el expresidente. Lea aquí: El Gobierno tiene un presunto pacto con Mancuso: la dura acusación de Pastrana

Uribe insistió en que su campaña fue manejada con disciplina y transparencia por Fabio Echeverri y que en la misma nadie tuvo autorización de pedir ni recibir esos recursos. “Si el hecho se dio se los robaron”, dijo.

“No obstante que Carlos Castaño había anunciado que jamás me apoyarían, recibí con sorpresa una llamada del Padre De Roux, quien me expresó que el señor Mancuso le había manifestado que debían votar por mi persona. El Padre me sugirió ir a Barrancabermeja para expresar mi rechazo. No pude viajar pero produje un comunicado de rechazo a esos apoyos. El Padre De Roux conoció el comunicado y así lo ha acreditado”, indicó el expresidente.

Asesinato del alcalde de El Roble

Uribe también le respondió a Mancuso por lo expresado en medio de la audiencia, donde aseguró que, en su momento, el expresidente dio la orden de quitarle el esquema de seguridad al alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, para que así los paramilitares pudieran asesinarlo.

“Había más de 300 alcaldes que no podían desempeñar sus funciones en sus municipios por las amenazas de terroristas. Todos recibieron protección sin importar el origen político de su elección. Sin embargo, hubo asesinatos de funcionarios como al alcalde del Roble, Sucre, por paramilitares a principios de 2003, cuando empezaba nuestro Gobierno. Cuando finalizábamos la guerrilla asesinó al Gobernador del Caquetá”, expresó. Lea aquí también: Estas fueron las respuestas de Pastrana y Uribe a declaraciones de Mancuso

Y continúo: “El señor Mancuso, 20 años después del asesinato, y 15 años después de haber sido extraditado me acusa de haberle quitado la protección al alcalde del Roble, que ellos asesinaron. Yo pedía protecciones, nadie que me conozca puede decir que habría ordenado quitarle protección a un alcalde amenazado.

“El General Teodoro Campo Gómez, quien para entonces era Director de la Policía, al preguntarle esta mañana por las declaraciones del señor Mancuso, me dijo inicialmente “que nadie le habría quitado la protección al Alcalde”. En la misma conversación pedí al General que me ayudara con una investigación, la más completa posible. Esta tarde me llamó y me informó que el comandante de la Policía de Sucre, era el coronel Norman León Arango, quien al alcalde de El Roble le tenía asignado un escolta de la policía. De acuerdo con la averiguación del general Teodoro Campo el Alcalde contaba con dos escoltas adicionales contratados por el municipio; no aceptaba que la Policía o la Armada le aumentaran escoltas; y, con frecuencia se evadía de ellos como lo hizo para acudir a la cita que lo condujo al secuestro y asesinato”, sentenció Uribe.