Gustavo Petro vs. Francisco Barbosa: reavivaron la llama de la disputa

En ese espacio, el mandatario colombiano habló de varios temas, entre ellos Venezuela, achacando a las sanciones de la comunidad internacional la pobreza al país, donde la sociedad ha pasado “de vivir bien a no tener un plato de comida”.

El presidente colombiano, quien fue presentado en este desayuno por la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo referencia a la situación actual de su vecino así como a la conferencia internacional que Colombia acogió la pasada semana para intentar dar una solución política al problema.

A su juicio, la sociedad venezolana pasó “de vivir bien a no tener un plato de comida”, algo que se tradujo en un “éxodo” de ciudadanos venezolanos que Colombia “recibe en primera instancia”.

“Tres millones de personas, aún no se sabe si es ese número, la gente se va no porque no les guste Maduro sino por la pobreza”, opinó.

Menos cocaína, más posibilidad de desarme

También se refirió a una supuesta bajada del consumo de cocaína en Estados Unidos y la relacionó con lograr “un desarme generalizado” de los grupos guerrilleros en Colombia que aún permanecen en activo.

Petro recordó que en sustitución de la cocaína, los consumidores de drogas en Estados Unidos, toman ahora “fentanilo”, una droga “que deja 100.000 muertos al año”, en ese país, según dijo, y que se elabora en el norte de México.

“Es lo que estamos viendo y si es cierto, hay la posibilidad de un desarme generalizado, que está muy ligado al negocio ilícito, (esa opción) se abre, es el momento de ofrecer tierra fértil al campesinado y desconectarlo de la producción de hoja de coca, ofreciendo una reforma agraria”, asumió.