Hallan cuerpo de niño colombiano que desapareció en el río Bravo

Según la versión que difundió la familia de Galán en Colombia, los dos menores de edad fueron arrastrados por el río luego de que otro migrante que también cruzaba el río al parecer agarró a Yini Paola para no ahogarse, lo que hizo que la mujer se hundiera en el agua.

Luego de dar a conocer lo ocurrido a las autoridades, la colombiana narró el trágico hecho a los medios de comunicación. “Él (el niño) estaba muy desesperado, no me soltaba (...) Yo lo que hacía era levantar al niño para que respirara, pero yo me sentía ahogada”, aseguró Galán en una entrevista en RCN.