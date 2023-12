Las noticias más impactantes de Colombia en el 2023

Una prueba de polígrafo desató una hecatombe en el Gobierno de Gustavo Petro. Laura Sarabia, su ahora exjefa de gabinete, realizó a la niñera de su hijo, Marelbys Meza, una prueba de polígrafo que rozó lo ilegal en todo sentido, luego de que a Sarabia se le perdieran de su casa una “modesta” cantidad de 7 mil dólares. Pero eso no es todo, a la niñera también le chuzaron sus llamadas, cada revelación era peor que la anterior. Según se conoció en aquel entonces, a Marelbys Meza la habrían incluido ilegalmente en una lista del Clan del Golfo, todo con el objetivo de que un juez avalara interceptaciones en su contra. Lea aquí: Envían a la cárcel a tres policías por ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

Y como era de esperarse, el Fiscal Francisco Barbosa fue con todo en este caso diciendo: "Esto va más allá de los detalles, más allá del caso, es una aberración que no se puede presentar en Colombia. Esto le puede pasar a cualquier colombiano hoy. Volvieron a dos personas, una niñera y una persona que colaboraba por días, en alias La Cocinera y alias La Madrina para hacerlas pasar como ayudantes del Clan del Golfo y escucharlas a través de un informe de policía judicial. Por estas prácticas ya hay condenas en Colombia", aseguró el fiscal en aquel entonces. Algo que luego desató en la renuncia de Laura Sarabia como jefa de Gabinete, y el trágico suicidio de un coronel de la Policía, Óscar Davila. Además, de una trama de supuestas traiciones por parte de Armando Benedetti y otros miembros del Gobierno de Gustavo Petro.

No mucho tiempo después de las chuzadas a Marelbys Meza y todo lo que esto desató, el país conoció unos audios del ahora exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, los cuales siguieron echando más leña al fuego en el Gobierno Petro, el cual vivió unos meses perturbadores, pero no fue solo él, estos audios también involucraban a Laura Sarabia, todo desatado por una cita con el presidente que no se concretó, según la revelación de la Revista SEMANA.