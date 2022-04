Moción de censura y debate de control político para Diego Molano

La congresista además sostuvo que al revisar uno por por uno los antecedentes judiciales de los once muertos que fueron informados inicialmente, tan sólo uno de ellos sí tiene investigaciones pendientes. En particular hizo énfasis en el caso del menor de edad, a quien las Fuerzas Militares lo identificaron como guerrillero, pero, de acuerdo con la congresista, el mismo fue vestido con uniforme de guerrillero por parte del Ejército y luego ubicado junto a otro de los muertos.

La representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, aseguró que el ministro Molano y los altos mandos le ocultaron al país que en el operativo no hubo once sino trece personas muertas, los dos que no se conocían fueron dos hombres que habían prestado su servicio militar en el Ejército.

Yarley Ramírez, quien es la nueva gobernadora indígena de la comunidad, en reemplazo de Pablo Panguro, una de los once muertos en el operativo, sostuvo que él “fue asesinado por la Fuerza Pública, era un líder indígena, nos señalaron que somos guerrilleros. Estaba herido en las piernas y luego lo mataron vilmente al gobernador. La única arma que cargaba era su bastón de mando. Lo que quiero que quede claro es que nuestro gobernador no era guerrillero. Hago responsable al Estado por lo que nos pueda pasar en nuestras comunidades”.

Elber Gómez, quien igualmente habló ante la plenaria, sostuvo que es líder comunal: “como líder trabajamos para ese evento, no somos guerrilleros como nos están señalando, lo que hicieron es que los otros grupos armados nos señalen así. No era un campeonato con guerrilleros...No saben la irresponsabilidad al hacer ese señalamiento y el registro tan grande con las comunidades que estábamos allá, era un centro poblado”.

La otra víctima que tomó la palabra en la sesión, pero ya en el momento del debate de control político del Centro Democrático, fue el soldado profesional Robinson Veleño Herrera, quien salió herido en la acción militar, según indicó por un civil que le disparó en diferentes ocasiones.

“Soy campesino, soy del pueblo”, comenzó diciendo el uniformado, quien relató cuáles fueron sus heridas y la forma como se viene recuperando de las mismas en el Hospital Militar. “El 28 de marzo inician los combates, mi equipo era el encargado de apoyar al otro equipo, cuando desde las 6 o 7 de la mañana nos disparan los bandidos, luego me muevo, veo un sujeto de civil, en ningún momento acciono mi arma, y él aprovechó esa condición y me disparó en el brazo, nos sigue, me sigue disparando y gracias a las reacción de mis compañeros no me mató”.

Incluso, el soldado sostuvo que Isaías Acosta, uno de los habitantes de la vereda y quien intervino en la sesión, puede dar fe que ni él ni sus otros compañeros soldados accionaron sus armas contra la población civil”.

El ministro de Defensa intervino en la plenaria.