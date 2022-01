Pico por ómicron continua sin mayor impacto en UCI y hospitalización

La cuarta ola de la pandemia relacionada a la variante ómicron continúa en Colombia con abruptos picos de casos en prácticamente todas las grandes capitales y un leve aumento de muertes, sin embargo, los hospitales a nivel general aún no están saturados. Lea: El 64% de las UCI están ocupadas, la mayoría por pacientes no COVID

“Esto se debe principalmente a que esta variante es menos severa y, por supuesto, al importante avance en las coberturas de vacunación a nivel nacional con énfasis en los grupos de riesgo. Sin embargo, hay que recordar que hay personas más vulnerables, como lo son los no vacunados, o las personas con mayores factores de riesgo que no han recibido su refuerzo, pueden morir por Ómicron, y eso es precisamente lo que estamos observando”, reportó el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, Julián Fernández.

Aunque la ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) sigue siendo principalmente no COVID-19, el ministerio de Salud pidió no bajar la guardia pues en algunas regiones ya han empezado a emitir alertas rojas hospitalarias por aumento en esta ocupación.

Según informaron, el 2 de diciembre había cinco personas en UCI por causas no COVID-19 por cada persona COVID-19 y se mantuvo así hasta el 30 de diciembre. Este indicador empezó a disminuir después de esta fecha, lo que quiere decir que lo COVID-19 está desplazando a lo no COVID-19, aunque no a con la ocupación observada en los últimos picos.

“Hasta ahora el mayor número de casos en este último pico se presentó el 3 de enero, sin embargo, no todas las regiones del país han presentado el pico al mismo tiempo. Cali fue una de las regiones que manifestó este pico más temprano y Bogotá lo ha hecho más lento y diferente al resto del país”, informó Fernández.