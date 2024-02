“Por ley o mano propia”: mamá de Dilan Santiago afirma que habrá consecuencias

La madre de Dilan Santiago, desde los juzgados de la Fiscalía en Paloquemao, Bogotá, lamentó la ola de señalamientos en su contra por parte de personas ajenas a la situación que atraviesa. “Estoy juzgada por gente que no sabe el dolor que uno tiene. Yo de verdad tengo un dolor muy grande que nadie sabe”.

Los familiares del pequeño Dilan Santiago Castro, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Usme, fueron convocados por la Fiscalía el 12 de febrero.

Desde los juzgados, la madre del niño aún busca respuestas sobre las circunstancias de su muerte. “Desde el sábado que lo encontraron yo no lo he podido mirar. No se sabe si el niño fue abusado o asfixiado, porque el niño estaba morado. No se sabe si nos entregan el cuerpo hoy”, lamentó Derly Julieth Rivas, madre de Dilan Santiago.

Además, Derly denunció sentirse juzgada y calumniada en las redes sociales, donde algunas personas han insinuado su supuesta implicación en la tragedia; sin embargo, ella negó rotundamente estas acusaciones y afirmó que estaba buscando activamente a su hijo en el momento de su desaparición. ""Me están juzgando mucho por redes. Dicen que yo y mi mami acabamos con mi niño, cuando las cosas no son así. ¿Ustedes creen que si yo hubiera acabado con mi bebé yo habría puesto la cara? En ese momento que mi bebé se perdió, yo salí a buscarlo", recalcó.