Sector transporte tendrá línea especial de crédito por COVID-19

La funcionaria señaló que con las garantías que brinda el Estado será más fácil acceder a estos créditos, dado el malestar que le manifestaron algunas de las compañías participantes porque los bancos de primer nivel no les están prestando. “Sabemos que hay muchas quejas porque el sector financiero no se movía, pero ahora que el Fondo Nacional de Garantías va a asumir el riesgo de hasta el 90% del valor de la deuda, confiamos en que esto tendrá un impacto significativo en la agilización de la colocación de liquidez que hoy existe en el mercado”, explicó Orozco.

De otro lado, en los Decretos 482, 569 y 575 de 2020 también se previeron distintas medidas. Según la ministra, se aplazaron durante el semestre los cobros de contraprestaciones aeroportuarias, también se permitió el no cobro de los aviones en zonas parqueo, dado que no están en operación y, en general, se tomaron medidas relacionadas con los contratos tanto de la ANI como de las contraprestaciones de la Aerocivil que garantizaran el no cobro en aquellos casos que es viable hacerlo o el aplazamiento del pago de los mismos hasta finales de este año y, en algunos casos, hasta el 2021.

“Adicionalmente, en el Decreto 575 se estableció una tarifa preferencial del 5% tanto para el IVA a los tiquetes aéreos como para el combustible de los aviones, y se le dio el tratamiento de megainversiones con un límite muy inferior a todas las inversiones en el sector aeronáutico; todo esto como una medida clara para que, cuando el sector empiece a reactivarse, cuente con algunos incentivos”, dijo la ministra.

Tras el anuncio de la prolongación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 11 de mayo, la ministra recordó que se mantiene suspendido, hasta esa fecha, el cobro de peajes para el transporte de carga y de todas las actividades excepcionadas en los decretos de orden público.

De la misma forma, la funcionaria reiteró que, durante la emergencia sanitaria, “se mantienen las restricciones a los vuelos comerciales nacionales e internacionales, al igual que está restringido el transporte terrestre intermunicipal de media y larga distancia, salvo el transporte de carga y aquellos casos humanitarios que se presenten”.

En cuanto a la apertura gradual que se hará de la economía a partir del 27 de abril, Orozco ratificó que los sectores de construcción e industria manufacturera podrán retomar su trabajo, bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que adopte el Ministerio de Salud.