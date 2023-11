Vicefiscal Martha Mancera se defiende de acusaciones relacionadas al narcotráfico

Todo, según la vicefiscal, para evitar que ella pueda quedar como fiscal General encargada, en el momento en que se cumpla el periodo de su actual jefe, Francisco Barbosa, y mientras se completa el proceso de selección para el cargo. Además, inicialmente, dijo que era el presidente Petro, quien protegía a narcotraficantes y delincuentes. Pero, finalmente, aclaró que no se trataba de casos específicos, sino que hablaba de los decretos firmados por el presidente en medio de las conversaciones con el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Acsn).

“Están diciendo que yo estoy favoreciendo, pero ya hay dos condenados. No tengo responsabilidad. Yo me pude enterar del delito (del coordinador Martínez) pero si no hay actividad investigativa anunciada, bitácoras y pruebas. Esto es un complot desde hace muchos meses, con temas de los que no tengo nada qué ver. Dos años después dicen que yo sabía, este tema no me lo pueden enlodar a mí, cuando hay un debido proceso”, agregó la funcionaria.