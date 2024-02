“Violó la ley”: Petro arremetió contra secretario de la Cancillería por pasaportes

“Ningún reversazo. No se puede adjudicar contratos sin un CDP dice la ley, es decir mientras no se expida certificación de MinHacienda del dinero para ese proceso licitario” (sic), escribió el mandatario.

Ningún reversazo. No se puede adjudicar contratos sin un CDP dice la ley, es decir mientra no se expida certificación dd minhacienda del dinero para ese proceso licitario. El CDP, Cupo de Disponibilidad Presupuestal, que existe hoy es para el proceso licitatorio que se está... https://t.co/1H22RuSIyt

El mensaje de Petro y la rectificación del ministro de Hacienda dejan una sombra de duda sobre las declaraciones del canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, quien dijo este martes que la adjudicación de Salazar no tenía validez porque él no tenía el poder de pasar por encima de las decisiones de sus superiores y porque, además, dicho proceso no tenía “certificado de disponibilidad presupuestal”, con lo que la opinión pública entendió que no existían recursos para dicho proyecto. Le puede interesar: Sigue la polémica: Petro insiste en tesis de Cancillería sobre pasaportes

Caso contrario a lo que ha expuesto el exsecretario Salazar, quien reconoció que no le consultó a nadie para adjudicar el contrato porque “la Constitución y la Ley deben cumplirse por encima de cualquier instrucción de carácter administrativo. Yo no he atendido ni atenderé decisiones o instrucciones que sean contra la ley, que es la que debe regir el comportamiento de un funcionario público”, dijo en entrevista con El Colombiano.

Consultado también por este diario sobre el intento del Gobierno de revocar su decisión, el exfuncionario sostuvo que “esas decisiones son de cumplimiento inmediato, desde el momento mismo que fueron expedidas y están vigentes. No hay forma de revocarlas porque se generan unos derechos que no pueden ser conculcados”.