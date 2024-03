Akira Toriyama: el legado del maestro que moldeó generaciones

¿Cómo nos despedimos de alguien que marcó nuestra vida con su creación? Esa pregunta rondó la cabeza de todos los fans del manga y anime, en especial, en aquellos que eran entusiastas de ‘Dragon Ball’, una obra que trascendió varias generaciones y que abrió las puertas de la cultura japonesa hacia el mundo.

Cada vez que mi madre me atrapaba viendo ‘Dragon Ball’ me decía: “Yo también veía a Goku cuando te tenía en la barriga”, y seguramente, no soy la única persona que le habrán dicho eso en el mundo, ya que las historias de Goku y sus amigos, han trascendido generaciones y a día de hoy siguen vigentes gracias al maravilloso mundo que surgió de la cabeza de un magnífico y muy tímido genio llamado: Akira Toriyama, que lastimosamente nos ha dejado a sus 68 años. Lea aquí: ¿Lo presintió? Akira Toriyama habló de su salud antes de morir