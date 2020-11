‘El armisticio’ del pacificador Morillo y el libertador Bolívar

Esa paz no llegó. El 17 de diciembre de ese mismo año, Pablo Morillo, quien se hacía llamar ‘El Pacificador’, Conde de Cartagena y Marqués de La Puerta, viajó a España y el general Miguel de la Torre quedó al mando del ejército realista.

Sanarrucia, valeroso militar que sobresalió por su heroísmo en las batallas de Mancomoján y Ovejas, el 12 y 14 de noviembre de 1812, también estuvo en la defensa del cerro de La Popa con Lino de Pombo y Judas Tadeo Piñango. Al ser sorprendido por militares españoles, no se entregó, se quitó la vida de un pistoletazo. Su cadáver fue decapitado y llevado como trofeo de guerra al cuartel de Torrecillas, en Turbaco, en donde fue enterrado. Ahí quedaba el comando central de operaciones militares de Pablo Morillo.

Otros mártires

El 6 de diciembre entró al recinto amurallado el ejército de Pablo Morillo, una fuerza militar de 10.000 hombres que, al sitiar la ciudad desde mediados de agosto, cobraron la vida de 3.125 militares de la resistencia. Un buen número de defensores de la vencida ciudad que pretendían marchar al exilio fueron apresados y degollados.

Entre las heroínas de la resistencia estaba Eugenia Arrázola, una joven turbaquera que fue sorprendida pasando información a los soldados y defensores patriotas, y al ser capturada por la tropa española fue llevada al patíbulo y ejecutada.

Otras mujeres ejecutadas fueron: María Josefa Fernández, Leonor Guerra, Ángela Llanos, Isabel Narváez, Ana Pombo Amador, Salvadora Aloa, María Ignacia Piñeres, Micaela Piñeres, Nicolasa Piñeres, Francisca de Esquiaqui y Josefa Sayas. Hay una estatua en el centro del “Camellón de los Mártires”, homenaje a las heroínas con una inscripción “Noli Me Tangere” (No me toques).

El 24 de febrero de 1816, fueron ahorcados o pasados por las armas los llamados mártires de Cartagena, nueve dirigentes de la clase social y política: los cartageneros Manuel del Castillo, Martín Amador, Antonio José Ayos y José María García de Toledo, el momposino Pantaleón Germán Ribón, el irlandés Santiago Stuart, el samario Miguel Díaz Granados, el español Manuel de Anguiano y el bogotano José María Portocarrero. Los mármoles de estos héroes enaltecen sus memorias en el “Camellón de los Mártires”.

Dicen que fue tan agresivo El Pacificador y su tropa con la población cartagenera que muchas personas enfermaron y murieron de hambre. En total, fallecieron 6000 habitantes. Los esclavos que reclamaban conseguir su libertad, fueron asesinados, aproximadamente 40 afrodescendientes.

El Pacificador Morillo no presenció la ejecución. Salió días antes del 24 de febrero de 1816 a continuar su campaña de terror y violencia desplegando varias columnas hacia el interior de la Nueva Granada: el coronel Francisco Warleta se ocupó de la provincia de Antioquia; el capitán Donato Ruíz de Santacruz, ascendió el río Magdalena y se dirigió a la provincia de Neiva; el coronel Sebastián de la Calzada ingresó a la provincia de Ocaña; el coronel Miguel de la Torre, caminando por la margen derecha del río Magdalena, avanzó a la capital, Santafé de Bogotá; el coronel Julián Bayer ingresó por el río Atrato y llegó a la provincia del Chocó; el brigadier Juan Sámano, con su tropa, mantuvo el dominio de San Juan de Pasto.

El comandante del Ejército Expedicionario, Pablo Morillo, llegó a Santafé de Bogotá el 26 de mayo de 1816 y con su régimen de terror instauró el Consejo de Purificación, la Junta de Secuestro y Consejo de Guerra Permanente, instituciones que dieron cumplimiento a los fusilamientos, destierros y confiscación de bienes.

Después de Santafé de Bogotá ordenó fusilar y ahorcar a los independientes en Tunja, Zipaquirá, Facatativá, Popayán, San Gil, Socorro y otras poblaciones. Escritores e historiadores se refieren a 125 patriotas ejecutados.

En Santafé de Bogotá ejecutaron a Camilo Torres Tenorio, Antonio Villavicencio, Francisco José de Caldas y Tenorio, Jorge Tadeo Lozano, José María Carbonell, Manuel Rodríguez Torices y José Joaquín Camacho.

Otros ejecutados: Alejo Sabaraín Ramos, Policarpa Salavarrieta y en el Socorro Antonia Santos Plata.

El “Pacificador” Morillo hizo padecer hasta la muerte al pueblo colombiano y su brutalidad parece haberse extendido hasta nuestros días, cuando seguimos viendo masacres, asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, líderes sociales; dirigentes campesinos, obreros, sindicalistas, estudiantes, docentes, periodistas. Si no hay justicia social, la verdadera paz no llegará.