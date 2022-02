La canción de Encanto ‘No se habla de Bruno’ en la cima de The Hot 100

La canción We Don’t Talk About Bruno –parte de la banda sonora de la película Encanto– se ha convertido en un fenómeno de consumo de masas. Ahora encabeza la lista The Hot 100, de Billboard. Lea aquí: “No se habla de Bruno”, mayor éxito musical de Disney desde 1995

El tema está por encima de productos musicales de artistas de la talla de Adele, Justin Bieber, Ed Sheeran, Elton John y Dua Lipa.

We Don’t Talk About Bruno marca algunos hitos: es la primera obra del músico Lin-Manuel Miranda en llegar a la cima de la lista, además es el segundo tema musical de las películas de Disney en hacerlo –el primero fue A Whole New World–.

También, según informa Billboard, es la primera canción con tantos cantantes principales acreditados en conquistar la cumbre. En el tema musical, Lin-Manuel Miranda empleó su experiencia en el teatro musical para componer una obra muy cercana al gusto de los públicos. Lea también: Carolina Gaitán es viral por bailar la canción ‘No se habla de Bruno’

Mucho se ha escrito sobre el éxito de We Don’t Talk About Bruno, pero la respuesta más corta y contundente la dio un espectador: a diferencia de los otros himnos de Disney –A Whole New World, Let It Go– esta, además de divertida para los niños, la pueden bailar los adultos. En efecto, en sus compases hay rastros de son montuno, chachachá y otros ritmos alegres del trópico.