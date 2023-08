‘La piel del tambor’, una película que merece ser vista

El encargado de adelantar la investigación, y evitar un escándalo, es el padre Lorenzo Quart, un apuesto, elegante, mundano e inteligente sacerdote perteneciente al Instituto de Asuntos Exteriores de la Iglesia, un brazo del aparato de inteligencia del Vaticano y quien es poseedor de una larga experiencia en los asuntos oscuros de la Santa Sede.

Este thriller, rodado en inglés, con un gran elenco internacional del que hace parte el actor Paul Guilfoyle, reconocido en el medio artístico por su personaje del detective Jim Brass en la serie CSI, está basado en la popular novela homónima, La piel del tambor, de Arturo Pérez-Reverte, autor que describe esta producción como “una de las mejores adaptaciones que se han hecho de mis textos. Son mis personajes: es mi padre Quart, es mi Macarena, es mi Sevilla”.

Sin duda, un grato voto de fe, viniendo directamente del escritor que ha sido muy enfático en su opinión sobre producciones basadas en sus libros: “No ocurre siempre y cuando una película no me gusta me callo, ahora, cuando me gusta lo digo. La piel del tambor es una película extraordinaria”, asegura el autor que ha visto en el cine y en series de televisión, 13 producciones basadas en sus relatos.

El director de la película, que se estrena en salas de cine colombianas este 10 de agosto, Sergio Dow habla sobre esta adaptación cinematográfica de una de las obras más emblemáticas de Pérez-Reverte, la misma que ha sido traducida a más de 30 idiomas en 50 países.