Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese en ‘Los asesinos de la luna’

Este narraba la historia de la comunidad india de los Osage en Oklahoma quienes en los años 20 eran la población de mayor renta per cápita del mundo gracias al petróleo que yacía bajo sus propiedades que los convirtió en millonarios: construyeron mansiones, tenían chóferes privados y mandaban a sus hijos a estudiar a Europa.

En 2017 salió el libro ‘Los asesinos de la luna: Petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI’ de David Grann, designado mejor libro del año según Amazon y ganador del Edgar Allan Poe Award al Best Fact Crime.

Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese han hecho juntos 6 películas en cerca de 20 años. El actor no se cansa de decir que Scorsese ha influido notoriamente en su carrera. Para esta cinta, y a pesar de la experiencia conjunta, había un alto nivel de responsabilidad, "completamente nuevo", destacó DiCaprio.

Se trataba de una especie de capítulo perdido y oscuro en la historia de Estados Unidos, “que necesitábamos contar correctamente, y eso significaba que teníamos que escuchar. Después de leer el libro y profundizar en toda la gran investigación que David Grann realizó, necesitábamos ir a la comunidad de Osage y escuchar su perspectiva sobre esta historia. Hubo momentos con Marty (así le dice a Scorsese de cariño) en el set en los que lo miré y me dijo: ‘Siento esta historia en mis huesos’. Y especialmente después de investigar y mirar hacia atrás desde una perspectiva nativa y cómo Hollywood ha retratado esto en el pasado”.

La película, en tres horas y 26 minutos, también trae a otras estrellas como Robert De Niro y Jesse Plemons y aproveche para verla porque seguro será protagonista de la próxima temporada de premios.

Ese hecho verídico, que ahora se puede ver en Apple TV+, se convirtió en film gracias a Martin Scorsese, y narra cómo la riqueza de estos nativos americanos atrajo a intrusos blancos que manipularon, extorsionaron y robaron tanto dinero Osage como pudieron antes de recurrir al asesinato. La película se cuenta a través del improbable romance entre dos personajes que existieron también en la vida real, Ernest Burkhart, interpretado por Leonardo DiCaprio, y Lily Gladstone, quien le da vida a Mollie Kyle.

DiCaprio, de 49 años, precisó que para ellos fue claro que toda la estructura de la narrativa de la cinta dependía del funcionamiento de esa historia de amor. “Hubo un cambio dramático con respecto a un borrador anterior, que en cierto modo destacaba el trabajo de Tom White del FBI al ingresar al territorio de Osage, realizando una investigación forense. Y cuando lo cambiamos a la dinámica de este hogar con un hombre blanco y una mujer Osage, y de este hombre que era simultáneamente responsable de erradicar su línea de sangre, era casi imposible creer que esto fuera un historia verdadera. Y eso es lo impactante”.

El actor, ya nominado al Globo de Oro por esta actuación, confesó que su inspiración para esta cinta fue la película de 1951 Ambiciones que matan, protagonizada por Montgomery Clift y Elizabeth Taylor, "para volver a los años 40 y ver una especie de historia de amor corrupta y retorcida, y si algo así podría funcionar. Pero esto progresó con ambos personajes durante nuestra investigación al profundizar en la verdad sobre Ernest y Mollie. Y hablando con la comunidad de Osage, muchos de ellos insistieron en que allí había una conexión real, un amor real".

El equilibrio para el actor —también productor de la cinta— y para Scorsese era hacer que esa relación fuera creíble y funcionara. Para ello, también hubo un par de escenas con improvisación y Lily aclaró que esos diálogos se dieron así gracias a que ambos habían pasado mucho tiempo en la comunidad Osage y habían escuchando cómo habría sido esta dinámica.