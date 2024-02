Penélope Cruz habla de la esposa de Enzo Ferrari: “No había compasión por ella”

Penélope Cruz.

Cruz no logró la ‘cantada’ nominación a los Óscar, aunque ella sostiene que nunca estuvo en sus predicciones.

“Ya no me podía creer (estar entre las posibles ‘oscarizables’), es que no me esperaba para nada. Es que lo de esperar estas cosas...”, dice abriendo mucho sus ojos y ahuyentando el pensamiento con la mano delante de su impecable Chanel de cuadritos vichy en blanco y negro y tocada con una favorecedora gorra rosa, a juego con sus botas. Lea aquí: Argylle: agente secreto, la película que se ‘burla’ del espionaje

Pero a los que sí tienen opciones, J.A. Bayona y Pablo Berger, “que son maravillosos”, les desea “toda la suerte”.