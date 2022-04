Petrona Martínez, semilla prodigiosa

La primera vez que Petrona Martínez irrumpió en la sala del diario El Universal, yo sentí el aire caliente del arroyo que cruzaba por su patio de Palenquito y fue como un soplo de música que nos dejó levitando a todos.

¿Quién es?, me preguntaron cuando vieron a aquella mujer recia, tallada en madera de roble, con una ancha y luminosa sonrisa y una pollera de flores diminutas de verano que bailaban al ritmo de su cuerpo. Solo se me ocurrió decir que era la Reina del Bullerengue; hasta este instante, Petrona jamás se había ganado ninguna convocatoria de bullerengue, pero ya su nombre flotaba en el arroyo de aguas lentas en verano a golpes de manducazos de música y hacía felices a los areneros de Palenquito. Sí. Era y ha sido la Reina del Bullerengue, porque Petrona no solo cantaba por ella misma sino por las voces y espíritus de sus ancestros, y su voz no nos devuelve siempre al ritmo acompasado de la memoria de nuestros abuelos, al ombligo enterrado debajo del tamarindo y al encanto de los gallos y las gallinas que se encaraman en la primera luz de la madrugada para estallar su primer canto que se quiebra como cristal entre la neblina. Lea aquí: La tierna reacción de Petrona Martínez al recibir su Premio Grammy