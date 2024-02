Unibac Matuna, entre los retos culturales de Unibac en 2024

Bellas Artes en la historia

Desde que escribió uno de los capítulos del libro Bellas Artes como historia de Cartagena, en 2016, Sacra Nader se sumergió en la pasión de rastrear documentos y en profundizar en la historia de la institución en la que ve retratada la historia de la ciudad. Comprobó que la inauguración de la luz eléctrica en el Parque de Bolívar, la Escuela de Bellas Artes fue protagonista no solo con sus músicos, sino porque la planta eléctrica estaba en la misma sede, muy cerca donde ella está sentada ahora. No hay un solo episodio de la historia local que no tenga que ver con la Escuela de Bellas Artes, fundada en 1889 por Rafael Núñez, y la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) creada en 2000. Esa historia aparece en las crónicas de Daniel Lemaitre y en la novela El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Lea: Unibac potencia los talentos de Cartagena y Bolívar