Atención: jugador español que sufrió atentado renunció al América de Cali

En un comunicado presentado por el club América de Cali, se hizo oficial la salida de Iago Falque, jugador español, luego de un atentado ocurrido por hombres armados en su contra.

“América de Cali informa a la afición y medios de comunicación que, tras los hechos ocurridos el pasado 18 de agosto, el jugador Iago Falque Silva decidió dar por finalizado su vínculo contractual con nuestro equipo profesional”, expresaron.

El equipo expresó su lamento a la decisión "pero entendemos y aceptamos la determinación que tomo el volante español y su familia".

“DEBO PRIORIZAR LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD DE MI FAMILIA”

En un comunicado presentado en sus redes sociales, el jugador español expresó su tristeza por su salida del equipo vallecaucano, en donde expresó que no era la despedida que esperaba.

"Vosotros me conocéis, sabes que no soy de tirar la toalla ni rendirme fácilmente, pero a pesar de lo que me costó tomar esta decisión, creo que me toca priorizar la seguridad y la tranquilidad de mi familia", dijo.

Aunque estuvo jugando en varios equipos de renombre en Europa como la Juventus, Roma o Genoa de Italia, el Tottenham de Inglaterra, o el Rayo y Villarreal en España, Falque aseguró que su estadía en América “probablemente haya sido el sitio donde más disfrute jugando el futbol”.

Finalmente, se despidió del país agradeciendo a los dirigentes, entrenadores, amigos y la hinchada del América de Cali.

EL ATENTADO CON DISPAROS

Cabe recordar que este hecho de violencia sucedió el pasado 18 de agosto en la noche de la capital del Valle del Cauca, cuando hombres armados atacaron a disparos la camioneta asignada al jugador español Iago Falque.

Según la información conocida del hecho, la camioneta del volante español se estaba retirando de la sede deportiva del América de Cali, ubicada en Cascajal para ir tanquear, cuando sujetos sin identificar atacaron a disparos el vehículo.

Aunque se confirmó que el futbolista español al servicio del América no estaba al interior del vehículo en el momento del atentado, y que el conductor que llevaba el vehículo salió ileso del ataque, fuentes reportaron que sí estaba muy asustado por el hecho.