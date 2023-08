¡Buena esa!: Geiner Moreno salta alto, se baña en oro y sueña en grande

Geiner Moreno sigue consiguiendo resultados importantes en atletismo.

El cartagenero, de 23 años, nacido y criado en el barrio La Esperanza, ganó medalla de oro en salto triple en el Grand Prix en Bogotá, con marca de 16, 47.

Ahí, en coliseo Salitre, estuvo por encima de brasileros, chilenos, ecuatorianos, dominicanos y venezolanos, ratificando un gran momento. Lea aquí: Un deportista cartagenero es ahora embajador de una gran marca deportiva

Hoy, recuerda con agrado cómo el atletismo se le apareció en el camino y le hizo olvidar el fútbol, el deporte de sus amores cuando era muy pequeño. “Mi mamá hasta me pegaba porque me la pasaba en la calle jugando fútbol, pero cuando inicié en atletismo y conocí el salto triple me enamoré de este deporte para siempre”, asegura.

También tuvo un desempeño importante en el Campeonato Sudamericano de Atletismo, realizado recientemente en Sao Paulo, Brasil, en el que logró cupo directo al Mundial de Budapest, Hungría, que se realizará del 19 al 27 de agosto de este año.