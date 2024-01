Confesión: Thierry Henry vivió una crisis depresiva

En una sincera entrevista difundida este lunes en el podcast “The Diary of a CEO”, Thierry Henry, el exjugador y estrella de la selección francesa y actual técnico Sub-21 de su país, reveló que ha enfrentado la depresión a lo largo de su vida, desde su infancia hasta la pandemia del covid-19.

El campeón mundial de 1998, ahora con 46 años, admitió que durante su carrera como futbolista y aún después de su retiro en 2014, lidió en silencio con la depresión. "Mentí durante mucho tiempo porque la sociedad no estaba preparada para escuchar lo que tenía que decir", confesó Henry en la entrevista en inglés.

Henry, máximo goleador histórico del Arsenal inglés, reveló que la depresión lo acompañó durante los años en que brillaba en los estadios, aunque no era plenamente consciente de ello. “A lo largo de mi carrera, y desde mi nacimiento, he debido tener depresión”, declaró. “¿Lo sabía? No. ¿Hice algo para remediarlo? No. Pero me adapté a un cierto modo de vida”, añadió.