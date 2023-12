El día que James Rodríguez no aceptó las ofertas del PSG y City

“A mí me quería el PSG y el City. Ambos equipos llegaron con ofertas más importantes que la del Madrid, pero yo quería la gloria, quería el Real Madrid. Como el Real Madrid no hay nada”, señaló Rodríguez en el Twitch de Pelicanger.

De igual forma, James confesó que lo que lo llevó a tomar la decisión de jugar para el Real Madrid fue una conversación con Florentino Pérez, presidente del elenco más laureado de la Champions League.

“Florentino Pérez me llamó y me dijo para convencerme: ‘¿Qué quieres, dinero o gloria?’ y después yo le contesté que lo que quería era gloria. Él me respondió: ‘Bueno, pues está hecho”.