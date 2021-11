El sóftbol colombiano apuesta por la renovación

Calendario

El certamen, con el auspicio de Iderbol, Ider, el Comité Olímpico Colombiano y Mindeportes, comienza hoy a las 4 p. m. con el choque Colombia Sub-23 vs. Panamá y Cuba vs. Colombia Mayores.

Viernes, 2 p. m: Colombia Mayores vs. Colombia Sub-23; 4 p. m: Colombia Sub-23 vs. Cuba; 6 p. m: Cuba vs. Panamá; 8 p. m: Panamá vs. Colombia Mayores.

Sábado, 10 a. m: Colombia Sub-23 vs. Panamá; 12 p. m: Colombia Sub-23 vs. Cuba; 2: p. m: Cuba vs. Colombia Mayores; 4 p. m: Panamá vs. Colombia Mayores.

Domingo, 8 a. m: Colombia Sub-23 vs. Colombia Mayores; 10 a. m: Panamá vs. Cuba; 4 p. m: final, primer puesto vs. segundo.